В Киеве задержали известного фотографа по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек. Фото

В Киеве задержали известного фотографа по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек. Свои половые акты с детьми он снимал на видео.
Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, 56-летнего фотографа, который зарегистрирован в городе Вишневое правоохранители задержали по подозрению в развращении девочек, которые не достигли 18 лет. Установлено, что свои преступления мужчина совершал в микроавтобусе Vito его гражданской жены, который он специально для этого переоборудовал.
По данным ряда СМИ, задержанным оказался Александр Ктиторчук. При обыске по месту жительства следователи изъяли разную съемочную технику, ноутбуки и планшеты. Автомобиль, где совершались преступления, также изъят полицией.
Также известно, что среди жертв полиция называет 15-летнюю киевлянку, а также девушку 17 лет, надо которой он на протяжении некоторого времени совершал развратные действия, и других несовершеннолетних девочек. В числе прочего полиция обвиняет Ктиторчука в съемке порнографических материалов.
На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
Александр Ктиторчук, который родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области. Он известен как преподаватель в Киевской школе фотографии, один из любимых жанров - ню-фотография. Фотограф сотрудничал со многими топовыми украинскими звездами, участвовал в популярных шоу-программах на телевидении.
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