Спустя почти десять лет в России поймали маньяка, задушившего минимум 26 женщин. Фото

РепортерUA 02 Дек 2020 - 09:35

В России задержали опаснейшего «поволжского маньяка», жителя Татарстана Радика Тагирова, который убил минимум 26 женщин в возрасте от 75 до 90 лет в разных регионах страны. Вычислить преступника, которого искали с 2011 года, удалось благодаря геномной экспертизе, сообщает Московский комсомолец.

В Следственном комитете РФ заявили, что маньяк оставлял на месте преступления свой генетический материал, а также следы от одной и той же пары обуви. Кроме того, всех жертв он душил. Интересно, что Тагиров был в базе данных полиции, так как у него имелись судимости за кражу и незаконное хранение оружия.

Преступник уже признал свою вину, а после задержания плакал. Мужчина давно увлекался спортом, был самбистом. По словам знакомых, в драке мог придушить противника, но в особой агрессивности замечен не был. Хотя у него всегда было странное пристрастие – дружить со старшими. Например, его часто видели с пожилой женщиной, которую даже принимали за возлюбленную.

 
В июне 2010 года он освободился из колонии, а в следующем году начал убивать. Мужчина проникал в квартиры жертв под видом социального работника или слесаря, а потом душил старушек, похищал деньги и исчезал.

Сам он говорит, что число жертв не помнит: «Не считал». О преступлениях Тагиров рассказывает так: «Спонтанно все это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег».

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