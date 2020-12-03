На мосту в Броварах произошло ДТП при участии семи автомобилей и двух автобусов

В Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
На вопрос произошло ли в Броварах ДТП с участием 7 автомобилей и двух автобусов, в пресс-служба ответили: «Да. На улице Олега Оникиенко возле дома № 6. Три человека доставлены в больницу. Сейчас тяжесть травм устанавливают врачи. Пострадавшие не пассажиры автобусов, они из автомобилей. В автобусах травмированных нет».
Также в полиции сообщили, что на месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют обстоятельства происшествия.
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