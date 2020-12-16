Кабмин согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областей. Видео

РепортерUA 16 Дек 2020 - 15:59

Кабинет министров Украины сегодня, 16 декабря, согласовал проекты указов президента о назначении Александра Старуха на должность главы Запорожской областной госадминистрации и Андрея Бойчука – на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Кроме того, правительство предварительно согласовало представление на увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА. Напомним, вчера депутаты избрали его председателем Запорожского областного совета.

Отметим, что Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах.

Указы о назначении председателей ЗОГА должен подписать президент.

О решении Кабмина на 53:24 мин:

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