Кабмин согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областей. Видео

Кабинет министров Украины сегодня, 16 декабря, согласовал проекты указов президента о назначении Александра Старуха на должность главы Запорожской областной госадминистрации и Андрея Бойчука – на должность главы Ивано-Франковской ОГА.
Кроме того, правительство предварительно согласовало представление на увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА. Напомним, вчера депутаты избрали его председателем Запорожского областного совета.
Отметим, что Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах.
Указы о назначении председателей ЗОГА должен подписать президент.
О решении Кабмина на 53:24 мин:
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