В Киеве в заваленной мусором квартире сгорела заживо одна женщина. Фотофакт

В Днепровском районе Киева спасатели ГСЧС потушили пожар в квартире и спасли женщину. Хозяйка жилища в течение длительного времени собирала различный мусор в комнате. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что сегодня, 23 декабря, на ул. Новаторов в Киеве загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома. В частности, хозяйку квартиры, женщину 1973 г.р. пожарные застали в одной из комнат. Она лежала на полу. В результате пожара женщина получила ожоги около 60% поверхности тела, ее госпитализировали.
Позже под завалами хлама спасатели обнаружили еще одно тело женщины 1946 года рождения. Ее спасти не удалось.
«В ходе ликвидации возгорания обнаружилось, что помещение квартиры завалено различным мусором, в частности бумагой, которая осложняла тушение пожара», - заявили в пресс-центре.
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