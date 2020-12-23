В Запорожье прошел завершающий этап испытаний балочного моста через Днепр. Фото

РепортерUA 23 Дек 2020 - 21:33

Сегодня, 23 декабря, в Запорожье прошел завершающий этап испытаний четвертого пускового комплекса автомагистрали через реку Днепр, а именно сооружения № 4 балочного моста.

Как сообщили в Службе автодорог Запорожской области, через мост проехались сразу 9 грузовиков, потом еще одна колонна с 9-ю такими же тяжеловесами. В это время загруженность на мосту фиксировали геодезисты.

Завершили испытания проездом сразу 18 грузовиков. Вес каждой машины с грузом - 36 тонн. Следует отметить, что балочный мост с подходами, соединяющий берег Хортицкого района с островом Хортицей, состоит из сооружений №№ 3, 4 и 5. Сооружение № 5 было испытано 14 декабря, а сооружение № 3 проверяли в минувшее воскресенье, 20 декабря.

Напомним, завтра в Запорожье приезжает президент Украины Владимир Зеленский, чтобы открыть движение на новом мосту, который соединяет о. Хортица и Бабурку.

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