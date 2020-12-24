Как президент открывал движение на запорожском мосту. Видео

Сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом Запорожье посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал на предприятии «Искра», где ознакомился с производством радиолокационных систем, а также принял участие в торжественном запуске движения транспорта на мостовых переходах через реку Старый Днепр между Хортицей и Хортицким районом.
Запорожские мосты – один из важнейших инфраструктурных объектов нашей страны, который входит в перечень Национальной программы «Большое строительство». Работы по возобновлению строительства запорожских мостов были начаты в апреле 2020 года.
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Глава Укравтодора заявил, что запорожские мосты построят в течение двух лет. Фото
Сейчас реализован первый этап строительства первой очереди: открытие движения транспорта по верховой части мостовых сооружений на ocтpов Хортица. Вторую часть моста планируется открыть в следующем году.
Первые машины по мосту проехали с Хортицкого района на остров Хортица.
Как это было, смотрите в видеорепортаже РепортерUA:
Отметим, общая длина автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье составляет 9,1 км. На данный момент завершена первая очередь работ на балочном мосту и сооружениях, которые соединили Хортицкий район с островом Хортица. Общая длина участка – 940 метров
Также президент сообщил журналистам, что Украина производит собственные лопасти для вертолетов, которые уже были успешно испытаны на предприятии «Мотор Сич».
«Это очень символично для независимости нашей страны, и это очень патриотично, что мы производим наши современные украинские лопасти, которые раньше покупали только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях», – подчеркнул Глава государства.
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