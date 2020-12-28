Третье пленарное заседание второй внеочередной сессии Запорожского горсовета: онлайн-репортаж

Сегодня, 28 декабря, состоится третье пленарное заседание второй внеочередной сессии Запорожского городского совета восьмого созыва.
С учетом существующих карантинных ограничений, городской голова Владимир Буряк во время сессии, которая будет транслироваться в прямом эфире, отчитается перед запорожцами о результатах работы за предыдущий период. Кроме того, депутаты должны принять проект бюджета на 2021 год.
Участие, присутствие представителей СМИ и общественности, а также помощников депутатов в условиях карантина - не предусмотрено.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:13. Мэр Владимир Буряк просит депутатов зарегистрироваться. В зале - 49 депутатов из 64.
В связи с утверждением Виктора Гордынского и Андрея Пятницкого заместителями мэра поступило заявление о досрочном сложении ими депутатских полномочий. Председатель запорожского городской избирательной комиссии берет слово. Информирует, что произошло замещение депутатов. Первым депутатом, который прекратил полномочия, является Андрей Пятницкий. Второй депутат - Виктор Гордынский.
Следующей по очередности от «Партии Владимира Буряка «Єднання» в списке идет Лесовая Марина Николаевна.
Место Виктора Гордынского во фракции займет Сергей Полывяный от «Новой политики».
11:20. Перерегистрация. В зале - 59 депутатов из 64.
11:21. Городской голова выходит к трибуне для отчета перед общественностью о работе за год. Напоминает, что в этом году удалось достроить и открыть пассажирский терминал запорожского аэропорта. По его словам, никто из перевозчиков не отказался от договоренностей.
Также отмечает установку бесконтактных средств оплаты за проезд. Планируется, что такие аппараты будут и у водителей общественного транспорта.
Говорит, что город будет делать все возможное и невозможное, чтобы строительство мостов продолжалось. Отмечает, что есть проблема с верхней частью - проезжей - плотины ДнепроГЭС.
Затрагивает вопрос реконструкции детсадов. По его словам, будет закончен ремонт еще одного садика - и очереди в детские сады не будет. Кроме того, государство выделило деньги на ремонт школы, которая сгорела в 2015 году, но потом деньги забрали.
Говорит, что уже в феврале должны открыть ПЦР-лабораторию для тех людей, которые находятся в больнице.
12:05. Продолжают работу. Включают новых депутатов в список постоянных комиссий.
Проект решения - Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2021. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
12:07. Мэр предлагает проголосовать пакетом за проект решений, касающихся внесения изменений в ряд программ.
Объявляет перерыв на 15 минут.
12:48. Перерыв окончен. Регистрация. В зале - 62 депутата.
Поступило предложение проголосовать за пакет проектов решения с № 34 по № 46. Голосуют. За - 39. Принято. Голосуют за пакет. За - 41. Принято.
Следующий блок вопросов с №47-№78. Голосуют пакетом. За - 46. Принято.
12:50. Переходят к проекту решения о бюджете на 2021 год. Голосуют в целом. За - 40. Принято.
Проект решения О сотрудничестве с Государственным банком развития Федеративной Республики Германия (KfW). Голосуют в целом. За - 49. Принято.
12:54. Следующий проект решения об отмене решения Запорожского городского совета от 28.08.2019 №25 «Об установлении премии специалистам и рабочим коммунальных учреждений дошкольного образования». В соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» в 2021 году предусмотрено повышение должностных окладов (тарифных ставок) работникам бюджетной сферы и минимальной заработной платы на 20 процентов. Голосуют. За - 48. Решение принято.
12:56. Сессия завершена. Звучит гимн.
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