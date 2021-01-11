Как работает киевское метро во время локдауна. Фото

Понедельник, 11 января, стал первым рабочим днем во время действия жесткого карантина после затяжных выходных. Ранее в пресс-службе Киевского метрополитена сообщали, что подземка будет работать в штатном режиме, но некоторые ограничения все же возможны.
Как передает Страна.ua, в частности, они могут касаться некоторых станций, которые, возможно, будут закрыты на вход во избежание скоплений людей.
На станции метро «Вокзальная», которая входит в тройку самых загруженных в киевской подземке, у входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка. Людей достаточно много, на эскалаторе занята каждая ступенька. В холле станции весят плакаты с требованием придерживаться социальной дистанции. На платформе также нанесены наклейки с напоминанием о том, что нужно дистанциироваться.
В вагоне метро нет свободных мест. Люди стоят вплотную друг к другу. Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно. Контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают. Также у входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.
На пересадочном узле между станциями «Театральная» и «Золотые ворота» также большое скопление людей. Периодически образовывается тянучка из-за плохой пропускной способности эскалаторов - по два в каждое направление.
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