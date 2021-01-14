«Он очень любил жизнь и Украину»: запорожцы прощаются с бойцом, который погиб на Донбассе. Фото

РепортерUA 14 Янв 2021 - 12:09

Сегодня, 14 января, на площади перед Запорожской областной государственной администрацией состоялось прощание со старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Олегом Андриенко. Провести в последний путь героя пришли близкие и родные и сослуживцы. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.

Напомним, 37-летний Олег Андриенко погиб 11 января от вражеской пули снайпера у поселка Пески Донецкой области. Сослуживцы говорят о нем как о мужественном защитнике, хорошем друге, который был примером для других: «Олег очень любил жизнь, любил Украину».

Летом у него родился сын Тимур, которого он так ждал. У Олега осталась жена Марина, мама и родной брат, который служит с ним в одном подразделении.

Простились с Олегом Андриенко под звуки гимна Украины.

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