Навального арестовали на 30 суток

Вернувшегося накануне в Москву и задержанного в аэропорту Шереметьево российского оппозиционера Алексея Навального суд арестовал на 30 суток - до 15 февраля.
Заседание суда было выездным и проходило прямо в здании химкинского отделения полиции. Навальный просидит за решеткой до второго суда, который состоится 29 января.
«И этот второй суд будет куда важнее: там будут решать, заменить ли Навальному его условный срок на реальный. Ходатайство подала Федеральная служба исполнения наказаний. Если его удовлетворят, оппозиционер может отправиться на несколько лет в колонию», - комментирует ситуацию телеграм-канал «Политика страны».
Навального объявили в федеральный розыск в конце декабря 2020 года за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Находясь в Берлине на лечении, он не мог регулярно отмечаться в российской полиции. Однако во ФСИН подчеркнули, что Навальный несколько раз пропустил обязательную регистрацию еще до своей болезни.
Напомним, российский оппозиционер с лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву. Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили «Новичком». Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.
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