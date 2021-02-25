Навального этапировали в исправительную колонию общего режима

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 «Матросская тишина» в исправительную колонию общего режима, пишет УНН.
В какую именно колонию этапировали оппозиционера - неизвестно.
Напомним, 2 февраля суд изменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок, назначив ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он должен был провести в колонии два года восемь месяцев).
Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко и назначил ему штраф в размере 850 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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