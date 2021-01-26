СБУ опубликовала видео задержания запорожца, который «заминировал» более 200 объектов

РепортерUA 26 Янв 2021 - 13:51

В Запорожье СБУ опубликовала видео задержания анонима за систематические угрозы минирования объектов по Украине и за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал «заказ» на лжеминирование различных объектов. Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

«Анонимный террорист» успел прислать более 200 сообщений о минировании. Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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