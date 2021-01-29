В Австрии взрыв разрушил несколько квартир в жилом доме. Фото

РепортерUA, фото Noen.at 29 Янв 2021 - 12:44

В Австрии сегодня, 29 января, произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в общине Лангенцерсдорф. Об этом сообщает портал Noen.at.

В частности, сильный взрыв произошел около 08:00 (09:00 по Киеву). Несколько этажей здания и крыша обрушились. На месте происшествия работают два вертолета.

Информация о числе пострадавших и причинах произошедшего на данный момент не сообщается.

По словам Франца Респергера из командования государственной пожарной части, квартиры на третьем и четвертом этажах дома были «полностью разрушены».

Власти рассматривают разные версии, включая теракт, но пока воздерживаются от выводов.

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