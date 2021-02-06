В Запорожье простились с ветераном Внутренних войск МВД Александром Захаровым. Фото. Видео

Сегодня, 6 февраля, в Запорожье попрощались с ветераном Внутренних войск МВД Украины, полковником в отставке, бывшим командиром воинской части 3026, председателем совета секции ветеранов ВВ и НГУ Александром Захаровым. Он был пациентом инфекционной больницы, находился под аппаратом ИВЛ и погиб 3 февраля во время пожара.
Церемония началась в 11:00 в зале прощаний на ул. Украинской. Проститься с Александром Захаровым пришли коллеги, родственники и друзья, которые вспоминают о нем как об отзывчивом, добром и надежном человеке.
Ему было 69 лет.
«Александр Семенович пользовался особым уважением и авторитетом у товарищей по службе, ветеранов и пенсионеров Запорожской межрегиональной секции Ассоциации ветеранов ВВ и НГУ. Находясь на пенсии несколько лет работал председателем совета секции, пока здоровье позволяло ему делиться бесценным опытом с действующими командирами воинских частей г. Запорожья», - отмечают в 23-й отдельной бригаде «Хортица» НГУ.
Напомним, во время пожара погибли четыре человека: Александр Захаров, Валентина Поплавка 04.12.1945 г.р, Майя Вагина 04.01.1930 г.р. и 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива. Сегодня в ТЮЗе состоялось прощание и с Ольгой Гливой.