В Киеве кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать посетительницу на украинском языке

Управляющая супермаркета «Novus» в Киеве уволила кассира супермаркета. Женщина якобы отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, как этого требует закон.
Как сообщает радио «Киев FM», киевлянка Анна Сокол пожаловалась на своей странице в Facebook, что на просьбу обслуживать ее на украинском языке кассирша ответила: «Началось» и отказалась. С Анной связалась управляющая супермаркета, которая и сообщила об увольнении кассирши.
Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На государственный язык перешла вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.