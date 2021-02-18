Зеленский: Судебная система в Украине является одной из самых больших проблем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская судебная система нуждается в реформе, а доверие общества к судебной ветви власти должно повыситься. Об этом он сказал на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОП.
Встреча была посвящена презентации Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. Главная цель Стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.
«Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе подчеркивают все международные партнеры Украины, и нам нужно ее сделать», - сказал Зеленский.
Участники встречи договорились, что в ближайшее время соберется комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Также они обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для введения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Кроме того, на совещании детально обсудили введение института суда присяжных.
«Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно», - подчеркнул Зеленский.