В Запорожье ликвидировали мошеннический колл-центр с оборотом в 2 млн грн. Фото

Правоохранители разоблачили мошенническую «схему» с завладения средствами граждан и пресекли деятельность «колл-центра». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах - реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторци о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственных или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили их через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннической «бизнес» ежемесячно приносил организаторци до 2-х миллионов гривен, которые распределяли между всеми участниками.
18 февраля полицейские провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «колл-центра». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании полученных в ходе предварительного расследования доказательств организаторци и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
После проведения определенного комплекса процессуальных мер правовая оценка будет предоставлена и другим лицам, причастным к мошеннической «схеме».
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