«Захарий» в работе: в Запорожье смонтировали вторую временную опору вантового моста. Фото

РепортерUA 24 Фев 2021 - 19:11

Мостостроители с помощью плавкрана «Захарий» смонтировали вторую временную опору вантового моста. Об этом сообщили в в Службе автодорог региона.

Сегодня, 24 февраля, мостостроители смонтировали вторую временную опору ПО-2 сооружения № 10 (вантовый мост) автомагистрали через реку Днепр в Запорожье.

Временная опора состоит из двух ярусов: нижнего и верхнего. Оба яруса собрали на стройплощадке в районе Кривой бухты. Оттуда к постройке № 10 их доставили плавучим краном LK-800. Плавкран загрузил конструкции на свой борт, на пантоны, и с помощью буксиров доставил оба яруса к месту монтажа.

На сооружении № 10 плавкран поднял металлоконструкции временной опоры и установил их в проектное положение, после чего мостостроители продолжили монтаж конструкции. Сейчас на монтаже временных работ выполняются сварочные работы. Эти временные опоры предназначены для монтажа секций пролетного строения сооружения № 10 (вантовый мост).

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