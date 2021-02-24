«Захарий» в работе: в Запорожье смонтировали вторую временную опору вантового моста. Фото

Мостостроители с помощью плавкрана «Захарий» смонтировали вторую временную опору вантового моста. Об этом сообщили в в Службе автодорог региона.
Сегодня, 24 февраля, мостостроители смонтировали вторую временную опору ПО-2 сооружения № 10 (вантовый мост) автомагистрали через реку Днепр в Запорожье.
Временная опора состоит из двух ярусов: нижнего и верхнего. Оба яруса собрали на стройплощадке в районе Кривой бухты. Оттуда к постройке № 10 их доставили плавучим краном LK-800. Плавкран загрузил конструкции на свой борт, на пантоны, и с помощью буксиров доставил оба яруса к месту монтажа.
На сооружении № 10 плавкран поднял металлоконструкции временной опоры и установил их в проектное положение, после чего мостостроители продолжили монтаж конструкции. Сейчас на монтаже временных работ выполняются сварочные работы. Эти временные опоры предназначены для монтажа секций пролетного строения сооружения № 10 (вантовый мост).
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