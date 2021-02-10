Турки планируют открыть проезд на запорожском мосту в середине августа. Видео

РепортерUA 10 Фев 2021 - 14:02

В Запорожье продолжаются работы по строительству мостовых переходов через р.Днепр. К активной работе на вантовом мосту приступил плавучий кран Lifting LK-800 «Захарий». В компании Onur планируют завершить работы на вантовом мосту в августе этого года.

«Ми очень рады, потому что сегодня завершаем первый этап строительства, а это, по нашей оценке, половина работ. Мы подняли первую временную опору. Через час транспортируем ее к мосту. Думаю, до конца дня удастся ее установить, после чего продолжим работу над следующими секциями. Таким образом, к середине августа планируем завершить работы и открыть проезд по мосту для автомобилей», - рассказал инженер-строитель компании Бурхан Алтунгок.

После транспортировки верхнего яруса временных опор кран «Захарий» доставит к пилонам первую секцию пролетного строения. Всего таких секций на верховой части вантового моста будет семь штук.

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