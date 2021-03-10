В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие. Фото

Сегодня утром, 10 марта, в Бердянске произошел взрыв на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Волонтеров, 156. Как сообщает Бердянск24, погибли двое мужчин.
Кроме того, серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии направили в больницу. На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб. По предварительным данным взорвалась граната в квартире на 7-м этаже.
«10 марта в 09:40 в Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров в городе Бердянск произошел взрыв. На место выехали следственно-оперативная группа, наряд отдела реагирования патрульной полиции и руководство Бердянского РОП. На место происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - двое мужчин в возрасте 50-ти и 60-ти лет. Женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация», – сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
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