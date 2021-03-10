В Киеве 14-летняя девочка погибла, выпав с 18-го этажа

В Киеве 14-летняя девочка упала с 18-го этажа многоэтажки. Школьница погибла на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
«Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел вчера вечером на бульваре Кольцова. Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.
После выяснения всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, событиям будет дана правовая квалификация.