В Киеве девушка перепутала автомобили и стала жертвой изнасилования. Фото

В Киевской области разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сообщается, что несколько дней назад, киевлянка вызвала такси. Перепутав машины она села в автомобиль к незнакомым мужчинам. Те, привезли ее к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее. Полиция просит неравнодушных помочь с розыском злоумышленника.
Сообщается, что полицейские оперативно установили личность, местонахождение одного из подозреваемых и задержали его. По решению суда ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Однако другой злоумышленник пока скрывается.
Полиция обнародовала фото преступника. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.
«Такие преступления является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только вместе мы убережем граждан от преступных посягательств и сделаем Киевскую область безопасной!» - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.
Полиция обращается ко всем жителям столичной области! Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии 102.
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