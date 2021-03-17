Решил отомстить бывшей, но погиб сам: полиция установила обстоятельства взрыва под Киевом

Полиция установила обстоятельства взрыва в Боярке под Киевом, во время которого погиб мужчина. Им оказался крымчанин, который решил отомстить своей бывшей возлюбленной, не отдававшей ему долг, сообщает полиция Киевской области.
«34-летний уроженец Крыма в течение продолжительного времени проживал в Киеве. В городе Боярка жила его бывшая подруга, которой он занял деньги. Но между ними произошла ссора, поэтому мужчина хотел вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда парень не нашел ничего лучшего, как отомстить», - говорится в сообщении.
Крымчанин, приобретя все необходимое, сделал самодельное взрывное устройство. К месту проживания женщины он приехал на такси. В руках он держал канистру. Через несколько минут после того, как крымчанин вышел из авто, раздался взрыв. К месту жительства бывшей подруги мужчина не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
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