В Киеве вводят трехнедельный локдаун

В Киеве приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
С 20 марта запрещено:
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Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
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робота торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
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проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
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проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
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присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
Будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий. Детские сады закрывать не будут, а школьники после каникул продолжат обучение дистанционно. Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры. Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
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