Депутаты обеспечили «тройные зарплаты» руководству Запорожского облсовета: документ

Сегодня, 18 марта, депутаты Запорожского областного совета поддержали проекты решений о присвоении рангов госслужащих, а также об условиях оплаты труда главе областного совета и заместителям.
Согласно проекту решения, главе Запорожского областного совета Елене Жук и ее заместителю Геннадию Фуксу присвоен 3 ранг должностного лица местного самоуправления; первому заместителю председателя облсовета Людмиле Любим и заместителю председателя Владиславу Куценко — 5 ранг должностного лица местного самоуправления.
Оплата труда
Главе областного совета Елене Жук и первому заместителю главы облсовета Людмиле Любим установили ежемесячные доплаты за особый характер работы и интенсивность труда в размере 90% от должностного оклада, ежемесячные премии в размере 100% зарплаты со всеми надбавками, а также материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Отметим, что должностной оклад Елены Жук составляет – 19 тыс. 360 грн, Людмилы Любим – 16 тыс. 940 грн.
Заместителю председателя главы облсовета Геннадию Фуксу, чей должностной оклад составляет 15 тыс. 125 грн, установлена надбавка в 15% за выслугу лет, 90% доплаты за интенсивность и 100% премии. Заместителю главы областного совета Владиславу Куценко с таким же должностным окладом — две надбавки в 15% и 5%, а также 90% доплаты за интенсивность и 100% премии на все составляющие фонда оплаты труда.
Таким образом депутаты обеспечили руководству областного совета «тройные зарплаты».