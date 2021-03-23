В Шевченковском районе Запорожья посреди дороги задержали пьяного водителя «Таврии». Фото. Видео

В Шевченковском районе Запорожья вчера, 22 марта, около четырех часов вечера задержали пьяного водителя «Таврии». Автомобиль остановили прямо посреди дороги на ул. Чаривной.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 28-летний водитель вел себя на дороге неадекватно. После погони за ним нескольких патрульных экипажей, водителя удалось задержать. От прохождения освидетельствования у врача нарколога он отказался.
В отношении водителя составили протокол по ст. 130.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.