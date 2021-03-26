Главный санитарный врач Украины не доволен темпами вакцинации в Запорожской области

Министерство здравоохранения не удовлетворено темпами вакцинации в трех областях - Одесской, Харьковской и Запорожской. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«По сравнению с предыдущей неделей, количество вакцинированных в Украине выросло вдвое. Довольны ли мы темпами вакцинации? Не везде. На этой неделе вместе с министром здравоохранения проводили селекторное совещание. Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться в ближайшее время на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации», - сказал Ляшко.
По информации главного санитарного врача, за месяц вакцинальной кампании в Украине было вакцинировано более 174 тыс. человек.
«Как я говорил в начале кампании, мы разворачиваем ее каскадным методом, и постоянно увеличиваем как количество вакцинированных, так и инфраструктуру, на базе которой проводятся прививки от коронавирусной болезни. 25 февраля, месяц назад, мы вакцинировали 1189 человек, вчера, 25 марта - 18 738 человек. В апреле вакцинируем еще больше людей, если не будет перебоев с поставками иммунобиологических препаратов», - добавил он.
Отметим, что с начала прививочной кампании в Запорожской области охвачено первой прививкой 4 тыс. 717 человек, в том числе 1 тыс. 148 - работники стационаров, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, 1 тыс. 371 - работники других стационарных учреждений здравоохранения (УЗ), 636 - работники первичной медицинской помощи, в т.ч. работники мобильных бригад, 161 - работники экстренной медицинской помощи, 92 - работники системы общественного здоровья, 178 - работники ведомственных УЗ, 205 - публичные лица, общественные деятели и т.д., 143 - работники социальной сферы, 67 - работники частных медицинских учреждений, 23 - военнослужащие, 13 - работники сферы образования, 4 - работники структур государственной безопасности, 381 - лица старше 80 лет, 295 - взрослые групп риска в возрасте до 80 лет.
За последние сутки (25.03.2021) привито 510 человек.
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