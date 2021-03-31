Медоборудование в лизинг, петиции и увеличение штата: онлайн-репортаж 5-й сессии Запорожского горсовета. Фото

Инна Нарбут, РепортерUA 31 Мар 2021 - 11:31

Сегодня, 31 марта, началась 5-я сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня - 45 проектов решений, а также 43 дополнительных.

Депутатам предлагается предоставить возможность коммунальным предприятиям и больницам улучшить материальную базу в финансовый лизинг. Речь идет о приобретении техники для «Городских тепловых сетей», «Водоканала», «ЭЛУАДа», а также дорогостоящих аппаратов для скорой помощи, больниц № 5 и № 9.

Также депутаты должны рассмотреть ряд петиций запорожцев, набравшие необходимое количество голосов, в частности, о создании в городе зоополиции, площадки для дрифта и сохранении начальной школы в двух гимназиях. 

Кроме того, именно на этой сессии может быть рассмотрены Программа развития и совершенствования пассажирского транспорта в городе Запорожье на 2021-2023 годы (пока без финансового наполнения), Целевая программа об обеспечении речных перевозок к садово-огородным участкам, на реализацию которой нужны три миллиона гривен, а также о численности аппарата Запорожского городского совета и его исполнительных органов, которую предлагается установить в количестве 1881 единиц. На содержание чиновников в этом году нужно дополнительно более четырех миллионов гривен.

11:00. Депутаты собираются в зале.

11:15. В сессионный зал зашел мэр Владимир Буряк и занял место в президиуме.

11:30. Регистрация. В зале - 58 из 64. Звучит гимн.

Принимают повестку дня за основу. За - 59. Принято.

11:35. Мэр зачитывает дополнительные вопросы для включения в основную повестку дня.

11:39. Поступила информация о заминировании здания горсовета. Всех просят эвакуироваться. В работе сессии объявлен перерыв на неопределенный срок. О продолжени заседания будут оповещены главы фракций.

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