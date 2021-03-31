Медоборудование в лизинг, петиции и увеличение штата: онлайн-репортаж 5-й сессии Запорожского горсовета. Фото

Сегодня, 31 марта, началась 5-я сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня - 45 проектов решений, а также 43 дополнительных.
Депутатам предлагается предоставить возможность коммунальным предприятиям и больницам улучшить материальную базу в финансовый лизинг. Речь идет о приобретении техники для «Городских тепловых сетей», «Водоканала», «ЭЛУАДа», а также дорогостоящих аппаратов для скорой помощи, больниц № 5 и № 9.
Также депутаты должны рассмотреть ряд петиций запорожцев, набравшие необходимое количество голосов, в частности, о создании в городе зоополиции, площадки для дрифта и сохранении начальной школы в двух гимназиях.
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Зоополиция, площадка для дрифта и сохранение начальной школы: запорожские депутаты рассмотрят три петиции
Кроме того, именно на этой сессии может быть рассмотрены Программа развития и совершенствования пассажирского транспорта в городе Запорожье на 2021-2023 годы (пока без финансового наполнения), Целевая программа об обеспечении речных перевозок к садово-огородным участкам, на реализацию которой нужны три миллиона гривен, а также о численности аппарата Запорожского городского совета и его исполнительных органов, которую предлагается установить в количестве 1881 единиц. На содержание чиновников в этом году нужно дополнительно более четырех миллионов гривен.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:15. В сессионный зал зашел мэр Владимир Буряк и занял место в президиуме.
11:30. Регистрация. В зале - 58 из 64. Звучит гимн.
Принимают повестку дня за основу. За - 59. Принято.
11:35. Мэр зачитывает дополнительные вопросы для включения в основную повестку дня.
11:39. Поступила информация о заминировании здания горсовета. Всех просят эвакуироваться. В работе сессии объявлен перерыв на неопределенный срок. О продолжени заседания будут оповещены главы фракций.
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