Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 от 2 апреля опубликован на сайте главы государства.
В ОП также сообщили, что во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Планируется, что руководитель ОП Андрей Ермак представит работу центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.
В свою очередь Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.
«Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением», - сказала она.
По данным Офиса главы государства, Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.
С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. К марту 2020 занимала должность начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализныця».
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