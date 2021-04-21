В Черновцах после задержания полицией скончался мужчина. Видео

В больнице Черновцов скончался 46-летний мужчина, которого накануне задержала полицияза изготовление и сбыт оружия. Об этом сообщает полиция региона.
Накануне подозреваемого задержали и должны были поместить в изолятор временного содержания. Тем не менее из-за сердечно-сосудистого заболевания его отправили в больницу.
Врачи госпитализировали нарушителя, а полиция выставила у палаты пациента стационарный пост охраны. В ночь на 21 апреля задержанный умер. Предварительная причина смерти - инфаркт.
При обысках у мужчины изъяли оружие, патроны, комплектующие к оружию и орудия для его переработки. Мастерскую со станками он оборудовал у себя дома. Ему грозило до семи лет тюрьмы.
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