Министр инфраструктуры ознакомился с ходом строительства запорожских мостов. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 22 Апр 2021 - 15:38

Сегодня, 22 апреля, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ознакомился с ходом строительства мостовых переходов через реку Днепр. На вантовом мосту финиширует монтаж временных опор, и уже вскоре строители перейдут к возведению пролетного строения основной конструкции.

После того, как пролетное строение соберут и сварят в одну секцию, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра для навигации.

«Запорожские мосты - один из главных объектов программы президента Украины «Большая стройка». Благодаря поддержке главы государства в прошлом году мы сдвинулись с мертвой точки и уверенно идем вперед. Подрядчики пообещали нам к юбилею независимости открыть вантовый мост и раз и навсегда решить транспортную проблему Запорожья», - подчеркнул Владислав Криклий.

Запорожский мост - это целый комплекс сложных инженерных сооружений. Общая протяженность автомагистрали составляет 9 км. Это шесть развязок, которые включают 27 сооружений, а также 2 внеклассных моста. Прежде всего это два проезда балочного моста (движение первым открыто в декабре прошлого года) и два проезда вантового моста.

Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к Прибрежной автомагистрали. Председатель ЗОГА Александр Старух отметил, что новые мосты - это мощный импульс для развития Национального заповедника «Хортица».

«К нашим туристическим объектам будет гораздо легче добраться. Мы ожидаем тысячи новых гостей из Днепра, Харькова, Кривого Рога. Стремимся сделать остров интересным и комфортным, восстановить работу музея истории Запорожского казачества, сделать новые локации для отдыха на холме и Казацкому кругу, упорядочить окружающие зеленые зоны», - рассказал председатель облгосадминистрации.

Чтобы вовремя построить запорожский мост в режиме 24/7 работают около 500 мостостроителей.

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