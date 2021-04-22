Министр инфраструктуры ознакомился с ходом строительства запорожских мостов. Фото

Сегодня, 22 апреля, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ознакомился с ходом строительства мостовых переходов через реку Днепр. На вантовом мосту финиширует монтаж временных опор, и уже вскоре строители перейдут к возведению пролетного строения основной конструкции.
После того, как пролетное строение соберут и сварят в одну секцию, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра для навигации.
«Запорожские мосты - один из главных объектов программы президента Украины «Большая стройка». Благодаря поддержке главы государства в прошлом году мы сдвинулись с мертвой точки и уверенно идем вперед. Подрядчики пообещали нам к юбилею независимости открыть вантовый мост и раз и навсегда решить транспортную проблему Запорожья», - подчеркнул Владислав Криклий.
Запорожский мост - это целый комплекс сложных инженерных сооружений. Общая протяженность автомагистрали составляет 9 км. Это шесть развязок, которые включают 27 сооружений, а также 2 внеклассных моста. Прежде всего это два проезда балочного моста (движение первым открыто в декабре прошлого года) и два проезда вантового моста.
«К нашим туристическим объектам будет гораздо легче добраться. Мы ожидаем тысячи новых гостей из Днепра, Харькова, Кривого Рога. Стремимся сделать остров интересным и комфортным, восстановить работу музея истории Запорожского казачества, сделать новые локации для отдыха на холме и Казацкому кругу, упорядочить окружающие зеленые зоны», - рассказал председатель облгосадминистрации.
Чтобы вовремя построить запорожский мост в режиме 24/7 работают около 500 мостостроителей.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.