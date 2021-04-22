Житель Мариуполя ворвался в АТБ с топором и разгромил кассы и прилавки. Видео

РепортерUA 22 Апр 2021 - 19:50

В Мариуполе в один из супермаркетов ворвался мужчина с топором и разгромил кассы и прилавки. Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.

Около 15:00 мариуполец ворвался с топором в супермаркет АТБ, расположенный на проспекте Нахимова, и стал все крушить на своем пути. Ролик был опубликован в Facebook. Автор поста отметил, что в магазине ранее произошел конфликт с его женой из-за маски. Сообщалось, что на женщину подняли руку.

В пресс-службе полиции сообщили, что личность мужчины установлена. На месте работает полиция.

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