Депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий секретаря Запорожского горсовета

Сегодня, 23 апреля, депутаты Запорожского горсовета путем тайного голосования приняли решение о сложении полномочий секретаря городского совета Геннадием Наумовым. За данный проект решения проголосовали 44 депутата из 61.
Сам Геннадий Наумов с трибуны заявил о том, что подал заявление о досрочном сложении полномочий, так как были внедрены новые стандарты работы горсовета. По его словам, партия, которая делегировала его на эту должность, теперь делегирует на другую.
После принятия решения об увольнении Геннадия Наумова депутаты готовятся избрать нового секретаря горсовета путем тайного голосования.
Кроме того, сегодня изберут новых заместителей мэра.
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