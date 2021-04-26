Смерть ребенка: в Запорожье воспитательницу нелегального детсада оставили под стражей. Фото

Сегодня, 26 апреля, в Шевченковском районном суде Запорожья продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению владелицы нелегального частного детского сада. Женщину обвиняют в совершении уголовного преступления предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).
Как сообщили в пресс-службе суда, в судебном заседании продолжили просмотр воспроизведения видеозаписи следственного эксперимента, а также біло продолжено исследование письменных доказательств предоставленных стороной обвинения.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора С. Жулай о продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой сроком на 60 дней, то есть по 25 июня 2021 года включительно. Следующее судебное заседание назначено на 15:00 2 июня.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая 2020 года около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для присмотра. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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