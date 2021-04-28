Рада проголосовала за передачу госземель громадам

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Поддержку выразили 284 народных депутата.
Принятый Радой закон предусматривает передачу госземель за пределами населенных пунктов (кроме тех земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Им также передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, передает Лига.
Что предусматривает принятый закон
- из Земельного кодекса исключаются нормы, которые ограничивают возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов;
- дарить земли разрешено исключительно лицам первой и второй степени родства (супруги, родители, дети, братья, сестры и т.д.);
- запрещено внесение земельного участка в уставный капитал без согласия лица, имеющего преимущественное право;
- контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет;
- планируется внедрение системы сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Госгеокадастра и системы электронных торгов.
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