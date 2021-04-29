Рада назначила министра энергетики

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, 305 голосами назначила министром энергетики Германа Галущенко.
С мая 2020 года Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», в котором работал в 2013-2014 годах.
В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.
До назначения Галущенко эту должность занимал Юрий Витренко, который с сегодняшнего дня возглавил «Нафтогаз», после увольнения Андрея Коболева.
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