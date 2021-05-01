Киев перешел в «желтую» зону: что разрешается

С сегодняшнего дня в Киеве установлен «желтый» уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
С 1 мая Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории столицы и применила ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для «желтого» уровня.
Сегодня весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков. В то же время сохраняются санитарные ограничения по количеству пассажиров и обязательного ношения масок.
Также возобновят работу ТРЦ и другие учреждения торговли, которые были закрыты во время полного локдауну, а также заведения общественного питания, фитнес-центры. Однако, с соблюдением норм карантинной безопасности.
А с 5 мая Киев восстанавливает учебный процесс в учебных заведениях, школах, детсадах и вузах. Также будет возобновлен прием документов для поступления на обучение в первый класс.
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