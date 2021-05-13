Сегодня Медведчуку будут избирать меру пресечения

Печерский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку. Заседание запланировано на 13:00. Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.
Медведчука подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.
Вчера во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Однако защита Медведчука заявляет, что в ходатайстве об аресте подзащитного предусмотрена альтернатива залога. Точная сумма залога пока неизвестна, ее озвучат во время заседания. Однако правоохранители просят определить сумму залога в более чем 300 миллионов гривен.
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