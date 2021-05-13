За долги перед концерном «ГТС» у запорожцев могут арестовать банковские счета

Запорожские городские теплосети предупредили запорожцев-должников о новых методах взыскания долгов. С января по апрель 2021 года, в органы Государственной исполнительной службы и частным исполнителям Запорожского исполнительного округа подано уже 4040 заявлений об открытии исполнительного производства. Об этом сообщили в ГТС.
После открытия исполнительного производства, должник понесет дополнительные материальные расходы, в частности с потребителя дополнительно будет взыскан исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности по исполнительному документу и расходы по совершению исполнительных действий.
К должникам применяются меры принудительного исполнения решений, такие как:
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арест движимого и недвижимого имущества с целью последующего извлечения и реализацией с электронных торгов;
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обращения взыскания на доходы должника;
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арест банковских счетов.
Отметим, что в Украине уже введен порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Также предусмотрено автоматизацию процесса получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лицмо и сумм средств, имеющиеся на таких счетах. Будет происходить такая процедура с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.
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