За долги перед концерном «ГТС» у запорожцев могут арестовать банковские счета

РепортерUA 13 мая 2021 - 16:25

Запорожские городские теплосети предупредили запорожцев-должников о новых методах взыскания долгов. С января по апрель 2021 года, в органы Государственной исполнительной службы и частным исполнителям Запорожского исполнительного округа подано уже 4040 заявлений об открытии исполнительного производства. Об этом сообщили в ГТС.

После открытия исполнительного производства, должник понесет дополнительные материальные расходы, в частности с потребителя дополнительно будет взыскан исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности по исполнительному документу и расходы по совершению исполнительных действий.

К должникам применяются меры принудительного исполнения решений, такие как:

  • арест движимого и недвижимого имущества с целью последующего извлечения и реализацией с электронных торгов;

  • обращения взыскания на доходы должника;

  • арест банковских счетов.

Отметим, что в Украине уже введен порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Также предусмотрено автоматизацию процесса получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лицмо и сумм средств, имеющиеся на таких счетах. Будет происходить такая процедура с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.

Отныне если государственный или частный исполнитель обнаружит средства на ваших счетах и ​​арестует необходимую сумму, с целью погашения долга перед Концерном «Городские тепловые сети». На сегодня должникам Концерна «ГТС» продолжают накладывать арест на банковские счета.

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