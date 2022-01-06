Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Об этом заявил адвокат Игорь Головань.
«… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…», - отметил он.
Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.
Напомним, сегодня Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.
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