Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко

РепортерUA 06 Янв 2022 - 15:31

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Об этом заявил адвокат Игорь Головань.

«… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…», - отметил он.

Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.

Напомним, сегодня Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

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