Киев накрыл сильный дождь с градом. Видео

В Киеве значительно ухудшились погодные условия. Во вторник, 18 мая, около 14:30 город накрыл сильный дождь с градом и сильными порывами ветра.
Некоторые улицы в центре и на Подоле оказались затоплены.
Также в столице начали образовываться пробки на дорогах, свидетельствуют данные карты GoogleMaps. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улицах Крещатик, Грушевского, Антоновича. Сложная ситуация на Большой Окружной дороге, где одновременно произошло сразу несколько аварий.
На фото и видео, опубликованных в Телеграмм-канале Хмельницький LIVE, видно, как машины движутся по затопленным улицам, а люди не могут перейти дорогу.
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