Киев накрыл сильный дождь с градом. Видео

РепортерUA 18 мая 2021 - 15:51

В Киеве значительно ухудшились погодные условия. Во вторник, 18 мая, около 14:30 город накрыл сильный дождь с градом и сильными порывами ветра.

Некоторые улицы в центре и на Подоле оказались затоплены.

Также в столице начали образовываться пробки на дорогах, свидетельствуют данные карты GoogleMaps. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улицах Крещатик, Грушевского, Антоновича. Сложная ситуация на Большой Окружной дороге, где одновременно произошло сразу несколько аварий.

Похожая ситуация сейчас в Хмельницком. Там сильный ливень с градом затопил несколько улиц, осложнив на них движение транспорта, информирует местное издание Поділля News. Отмечается, что вода затопила улицы Черновола, Вайсера и прилегающую к рынку территорию.

На фото и видео, опубликованных в Телеграмм-канале Хмельницький LIVE, видно, как машины движутся по затопленным улицам, а люди не могут перейти дорогу.

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