В Украине задержали двух «воров в законе». Фото

РепортерUA, фото полиции 20 мая 2021 - 10:57

Полиция задержала двух «воров в законе». Им инкриминируют ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в стране, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Правоохранители более года документировали доказательства распространения преступного влияния «воров в законе». Известно, что «Умка», коронован в 2014 году, и «Лаша Сван», «вор в законе» с 1995-го, получили свои высокие «звание» от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Документирования противоправной деятельности «воров в законе» происходило в два основных этапа. Первый - в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого «положенца» и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро «смотрящих» и четверо криминальных «авторитетов» .

Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали двух «воров в законе»: «Умку» - в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, «Лашу Сван» - в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

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