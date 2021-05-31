Из Запорожья в Киев экстренно доставили ребенка: объявлен сбор помощи на лечение. Фото

РепортерUA 31 мая 2021 - 09:49

Вчера, 30 мая, с КНП «Запорожская областная клиническая детская больница» транспортировали в Национальную специализированную детскую больницу «Охматдет» 3-летнюю девочку.

У ребенка диагностировали острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких, которые не выполняют свою функцию.

Сейчас врачи с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации искусственно насыщают кровь кислородом вне организма. Эту систему искусственного кровообращения привезли накануне из столицы.

Из Запорожья ребенка было решено транспортировать бортом санавиации после консультации специалистов, которые также прибыли из Киева. В дальнейшем ее лечением будут заниматься столичные врачи.

Спасатели обращаются к неравнодушным помочь семье Панченко. Мама Панченко Татьяна Владимировна (5375414125949924 монобанк)

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