Продолжение сессии Запорожского горсовета перенесли на пятницу: поступило письмо

РепортерUA 10 Июн 2021 - 09:43

Сегодня, 10 июня, должно было состояться продолжение пленарного заседания шестой сессии Запорожского городского совета. Однако вчера вечером поступило письмо, подписанное пятью фракциями Запорожского городского совета - партий «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Европейская солидарность», «Новая политика», «Партия Шария».

Как сообщили в Запорожском горсовете, указанные фракции попросили городского голову перенести сессию с 10 на 11 июня с учетом необходимости всестороннего изучения проектов решений, подготовки правок и выступлений депутатов и других причин, указанных в письме.

Таким образом, по просьбе пяти фракций городского совета, продолжение пленарного заседания шестой сессии городского совета переносится на 11 июня. Начало в 11:00.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...