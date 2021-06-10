Продолжение сессии Запорожского горсовета перенесли на пятницу: поступило письмо

Сегодня, 10 июня, должно было состояться продолжение пленарного заседания шестой сессии Запорожского городского совета. Однако вчера вечером поступило письмо, подписанное пятью фракциями Запорожского городского совета - партий «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Европейская солидарность», «Новая политика», «Партия Шария».
Как сообщили в Запорожском горсовете, указанные фракции попросили городского голову перенести сессию с 10 на 11 июня с учетом необходимости всестороннего изучения проектов решений, подготовки правок и выступлений депутатов и других причин, указанных в письме.
Таким образом, по просьбе пяти фракций городского совета, продолжение пленарного заседания шестой сессии городского совета переносится на 11 июня. Начало в 11:00.
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