В Запорожском горсовете создадут 7 постоянных депутатских комиссий: список

РепортерUA 08 Дек 2020 - 16:53

В Запорожском городском совете нового созыва планируют создать 7 постоянных депутатских комиссий. Данный проект решения опубликован на сайте городского совета.

Депутаты будут работать в комиссиях:

  • По вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции;

  • По вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов;

  • По вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма;

  • По вопросам жизнеобеспечения города и экологии;

  • По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений;

  • По вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг и защиты прав потребителей;

  • По вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Ранее РепортерUA сообщал о том, как проходила первая сессия городского совета 1 декабря. 

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