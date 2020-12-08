В Запорожском горсовете создадут 7 постоянных депутатских комиссий: список

В Запорожском городском совете нового созыва планируют создать 7 постоянных депутатских комиссий. Данный проект решения опубликован на сайте городского совета.
Депутаты будут работать в комиссиях:
-
По вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции;
-
По вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов;
-
По вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма;
-
По вопросам жизнеобеспечения города и экологии;
-
По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений;
-
По вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг и защиты прав потребителей;
-
По вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
Ранее РепортерUA сообщал о том, как проходила первая сессия городского совета 1 декабря.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.