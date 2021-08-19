В Запорожском горсовете проводят обыски

РепортерUA 19 Авг 2021 - 12:24

Сегодня, 19 августа, в помещении Запорожского горсовета проводят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Отмечается, что следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях, в салоне красоты «Персона».

Детальную информацию обещают предоставить позже.

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