В Запорожском горсовете проводят обыски

Сегодня, 19 августа, в помещении Запорожского горсовета проводят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Отмечается, что следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях, в салоне красоты «Персона».
Детальную информацию обещают предоставить позже.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.