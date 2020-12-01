Онлайн-репортаж первой сессии Запорожского горсовета восьмого созыва. Фото

РепортерUA 01 Дек 2020 - 11:16

Сегодня, 1 декабря, началась первая сессия Запорожского городского совета восьмого созыва.

В условиях карантина, который продолжается не только в Запорожье, но и во всей стране, сессия городского совета состоится с минимальным количеством участников. В заседании примут участие только депутаты городского совета и некоторые представители исполнительной власти.

Участие, присутствие представителей СМИ и общественности, а также помощников депутатов в условиях карантина - не предусмотрено. Прямую трансляцию ведет телеканал Z.

11:16. На первую сессию прибыл 61 депутат. Оглашается открытым первое пленарное заседание.

Звучит гимн.

11:18.  Слово берет представитель избирательной комиссии Андрей Кондратенко. 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы по новой избирательной системе. Оглашает результаты выборов в Запорожский горсовет.

11:38. Андрей Кондратенко говорит, что на выборах мэра было зарегистрировано 10 кандидатов. Очередные выборы состоялись в один тур. Количество избирателей, которые приняли участие в голосовании - 169 тыс 636. Кондратенко официально объявляет Владимира Буряка мэром Запорожья.

11:42. Слово берет Владимир Буряк. Зачитывает присягу.

В своем приветственном слове к депутатам Владимир Буряк отметил, что будет непросто, но выразил уверенность в формировании широкой коалиции.

На этом все вопросы первой сессии были исчерпаны и мэр ее закрыл.

11:52. Гимн.

Мэр сообщает, что о созыве внеочередной или очередной сессии будет сообщено дополнительно. 

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