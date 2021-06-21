Запорожского врача, которая погибла во время пожара, наградили орденом посмертно

Анестезиолога Запорожской областной инфекционной больницы Ольгу Гливу, которая погибла во время пожара 3 февраля, посмертно наградили орденом «За заслуги» III степени. Данный указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Также присвоено звание «Заслуженный донор Украины» Казке Валентине Ивановне - младшей медицинской сестре отделения коммунального некоммерческого предприятия «Запорожская областная клиническая больница».
Звание «Заслуженный врач Украины» присвоено Раскину Игорю Ароновичу - врачу отделения коммунального некоммерческого предприятия «Запорожская областная клиническая больница».
В Указе президента Украины Владимира Зеленского «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня медицинского работника» сказано, что награждение сделано за весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей в условиях распространения коронавирусной болезни COVID -19 и высокое профессиональное мастерство.
Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля в одной из палат реанимационного отделения произошел пожар. В тут ночь погибли три пациента: Александр Захаров, Валентина Поплавка 04.12.1945 г.р, Майя Вагина 04.01.1930 г.р. и 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива.
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