«Для нас - это настоящая трагедия»: директор запорожской инфекционки рассказал о пожаре. Видео

Сегодня, 10 февраля, директор Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко встретился с журналистами и рассказал, как работает медучреждение после трагедии, которая произошла поздно вечером 3 февраля.
По его словам, после пожара в больнице пока не используют аппараты ИВЛ. Ожидается вывод экспертов относительного того, что именно стало причиной трагедии. Сотрудники медучреждения сотрудничают со следствием и заинтересованы в том, чтобы была проведена объективная оценка тому, что случилось.
«У нас произошло трагическое событие, которое забрало жизнь четырех человек - трех пациентов и одного из наших лучших врачей-анестезиологов. Это настоящее горе. Мы сочувствуем родственникам, близким всех погибших людей. Сейчас идет следствие и мы с ним активно сотрудничаем, предоставляем все необходимые документы, сведения. Все заинтересованы в том, чтобы был проведен верный вывод и чтобы такая трагедия больше не повторилась ни в одной из больниц Украины. Много больниц в стране оснащены подобным оборудованием и много больниц не имеет того, что не имеем и мы», - подчеркнул Владимир Шинкаренко.
По его словам, подобные случаи произошли в Санкт-Петербурге, где взорвался аппарат ИВЛ и погибли пять человек, в Турции, в Западной Европе. Всего в запорожской областной инфекционной больнице было 15 аппаратов ИВЛ.
Отделение, в котором произошел пожар, охраняется полицией. Пока идет следствие медики не могут подсчитать убытки и сумму, необходимую для восстановления отделения.
«По нашим данным в боксе находилось трое тяжелых больных, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Аппараты были высокого класса, два из них были куплены осенью 2020 года, третий был куплен около 2-3 лет назад. На них до этого никаких нареканий не было. Это были современные аппараты», - говорит Владимир Шинкаренко.
Первым, кто увидел и потушил огнетушителем пламя, был дежурный врач. Далее было сильное задымление и оставалось ожидать только приезда сотрудников ГСЧС. Сам Владимир Шинкаренко и завхоз, которому сообщили о подозрении по факту пожара, эвакуировали больных и организовывали транспортировку погибших.
В результате пожара пострадал врач-анестезиолог, который на данный момент уже выписан из стационара, и медбрат. Они были обожжены тем пламям, которое просочилось через двери. Сейчас медбрат еще находится в больнице с ожогами конечностей.
Отметим, что директор инфекционной больницы опроверг информацию о том, что в боксе находились кислородные баллоны.
«У нас баллонов никогда не было. Это бред. После случая в 2013 году, когда баллон взорвался в одной из больниц Лисичанска или Луганска, мы их не использовали. Вся область использует криоцилиндры. Это немного другой тип, потому что в баллонах находится газоподобный кислород, а тут находится жидкий медицинский кислород, который, когда проходит через кислородную систему, становится газоподобным. А так он жидкий и ко взрыву никакого отношения не имеет. Взрыв кисророда может произойти там, где есть масло. В другом случае кислород только добавляет температуры и возможности горения, когда есть открытый огонь», - подчеркнул медик.
Что касается оснащения современной системой пожарной безопаности. Владимир Леонтьевич отметил, что уже много лет в больнице обращались в областную государственную администрацию за помощью, но денег так и не получили. И такая проблема существует во многих медучреждениях области.
«У меня не хватит пальцев на руках и на ногах сказать, сколько раз и на протяжении скольких лет мы обращались по поводу оснащения отделения системой пожарной безопасности до этой трагедии. Много больниц не имеет современной пожарной сигнализации. Когда я был депутатом областного совета, то неоднократно обращался и к коллегам и благодарен им за то, что они поддержали обращение по поводу выделения финансирования. Но денег на сегодняшний день мы так и не получили. Мы получили незначительную часть средств, благодаря которой сделали проектную документацию и уже при наличии средств сможем по всем корпусам провести современную систему пожарной безопасности. За несколько лет до этого мы с депутатами областного совета добились выделения денег на ремонт, чтобы полностью заменить пожарный водопровод, который уже «дышал на ладан», - отметил Владимир Шинкаренко.
На сегодняшний день больница работает в штатном режиме и предоставляет помощь ковидным больным и больным с другой инфекционной патологией. Пациенты, больные коронавирусом, находятся на втором и третьем этажах. Уже после вывода экспертов в больнице подсчитают убытки, чтобы приступить к восстановлению пострадавшего от пожара отделения.
Напомним, пожар в инфекционной больнице произошел 3 февраля. В тут ночь погибли три пациента: Александр Захаров, Валентина Поплавка 04.12.1945 г.р, Майя Вагина 04.01.1930 г.р. и 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива.
Полиция объявила подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей.
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